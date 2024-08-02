İstanbul Havalimanı yolcu sayısını en çok arttıran havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Havalimanları Konseyinin yayınladığı haziran ayı ve 2024 yılının ikinci çeyreği ile ilk yarısına ait hava trafik raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, İstanbul Havalimanı’nın 2024’ün ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2’lik yük artışıyla Avrupa’da birinci olduğunu söyledi. Uraloğlu, pandemi öncesi döneme göre ise yüzde 18’lik yolcu artışıyla “Majors Havalimanları” kategorisinde İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’da ilk sırada olduğunu belirterek, “Mega Havalimanları kategorisinde yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı ise 2019 yılının ilk yarısı ile 2024 yılı aynı dönemini kıyaslandığında yüzde 18,5’lik yolcu sayısı artışı ile ikinci sırada yer aldı” dedi.