İstanbul Finans Merkezi'nde yoğun talep

Geçtiğimiz nisan ayında açılışı yapılan İstanbul Finans Merkezi'ne (İFM) adeta talep patlaması yaşanıyor. Uzakdoğu'dan Körfez'e, Avrupa'dan ABD'ye varana kadar birçok ülkeden ve bölgeden yatırımcı ofis kiralamak için başvuruda bulundu. Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde yapımına özel çaba harcadığı İFM için "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul'a 'finans merkezi' olmak çok yakışacak." ifadelerini kullanmıştı. Yatırımcı talebinin yüzde 60'ı aştığını ifade eden İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, "Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak." dedi. Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör, bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda İFM Genel Müdürü Erdem ile İFM'yi konuştu.

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