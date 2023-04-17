İstanbul Finans Merkezi bugün açılacak! Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak

Dev eserler bir bir hizmete giriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunun çatısını oluşturan projeler hayata geçiriliyor. İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı da bugün açılacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde bunun fikir altyapısının temellerini atmıştı." ifadelerini kullandı.

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