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İstanbul Finans Merkezi bugün açılacak! Ekonominin nabzı İstanbul'da atacak

A Haber
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Giriş: 17.04.2023 09:23
Dev eserler bir bir hizmete giriyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunun çatısını oluşturan projeler hayata geçiriliyor. İstanbul Finans Merkezi'nin bankalar etabı da bugün açılacak. Detayları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde bunun fikir altyapısının temellerini atmıştı." ifadelerini kullandı.
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