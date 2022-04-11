11 Nisan 2022, Pazartesi
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İşsizlik oranları açıklandı
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Şubatta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 oldu.