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İşsizlik oranları açıklandı

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Giriş: 11.04.2022 10:35
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Şubatta bir önceki aya göre 0,5 puanlık azalışla yüzde 10,7 oldu.
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