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İşsizlik mayıs ayında yüzde 8,4’e geriledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 14:23
İşsizlik gerilemeye devam ediyor. Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine indi. İşsiz sayısı bir önceki aya göre; 27 bin kişi azaldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "dezenflasyon sürecinde uyguladığımız istihdam dostu politikalar sayesinde ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
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