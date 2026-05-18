Sumud aktivisti A Haber'de: Direnişi Gazzelilerden öğrendik

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu, uluslararası sularda İsrail işgal güçlerinin saldırı ve tacizlerine maruz kalıyor. Filo içerisinde yer alan aktivist Sümeyra Akdeniz Ordu, A Haber canlı yayınında gemilere yönelik gerçekleştirilen müdahaleleri ve bölgedeki son durumu aktardı. İsrail'in yardım konvoyunu engellemek için her türlü yolu denediğini belirten Ordu, 52 gemiyle başlayan yolculukta bazı gemilerle irtibatın kesildiğini ve her türlü baskıya rağmen "Sumud" ruhuyla direnişe devam edeceklerini vurguladı. Gazze halkına da mesaj gönderen Ordu "Sizler bize direnişi öğrettiniz, bu yüzden vazgeçmeyeceğiz." dedi.