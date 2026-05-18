Dünyanın en özel ırklarından biri: “Cennet atı” Ahal Teke

Dünyanın en eski ve en özel at ırklarından biri olarak kabul edilen Ahal Teke atları, Ankara’daki bir çiftlikte yeniden hayat buluyor. “Cennet atı” olarak anılan ve metalik parlaklığa sahip tüyleriyle dikkat çeken bu nadir ırk, yalnızca estetik görünümüyle değil, sadakati, dayanıklılığı ve Türk kültüründeki tarihi yeriyle de öne çıkıyor. Çiftlik sahibi Petek Çağlar, A Haber ekranlarında Ahal Teke atlarının bilinmeyen özelliklerini anlattı.