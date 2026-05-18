Katil İsrail'den uluslararası sularda korsanlık: Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

İsrail, Gazze’ye insani yardım taşıyan sivil deniz konvoyuna yönelik uluslararası sularda gerçekleştirdiği hukuksuz müdahalelerine bir yenisini daha ekledi. Kıbrıs açıklarında yaşanan sıcak temas, dünya kamuoyunda büyük tepki toplarken; bölgedeki tansiyonu zirveye çıkaran bu gelişmeyi Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan A Haber ekranlarında çarpıcı detaylarla değerlendirdi. İnsani yardımı engelleyen ve sivil aktivistleri alıkoyan İsrail’in, uluslararası hukuku hiçe sayarak gerçekleştirdiği bu operasyon, "modern barbarlık" olarak nitelendirildi.