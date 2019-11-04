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04.11.2019

İŞKUR 40 bin ilköğretim mezunu personel alımı yapacak! İŞKUR hangi sektörlerde alım yapılacak? Şartlar neler?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 1505 farklı alanda 40 bin personel alımı yapacak. Peki, bu alımlar hangi sektörlerde olacak ve personelden beklenilen şartlar neler? İŞKUR alımı için hangi illerde başvuru yapılacak? Ayrıntıları A Haber Muhabiri Emirhan Ergen tüm detayları ile aktardı.

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