İran’dan test amaçlı gaz akışı başladı! Peki Türkiye hangi ülkeden ne kadar doğalgaz alıyor?

İran'dan Türkiye'ye test amaçlı gaz akışı başladı. Sistemdeki gaz kaçağını ölçmek için yapılacak testler birkaç gün sürecek. Test sonuçlarına göre kullanım amaçlı gaz akışının açıklanan tarihten önce de başlayabilir. Peki Türkiye hangi ülkeden ne kadar doğalgaz alıyor?

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