27 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İran’dan test amaçlı gaz akışı başladı! Peki Türkiye hangi ülkeden ne kadar doğalgaz alıyor?
İran'dan Türkiye'ye test amaçlı gaz akışı başladı. Sistemdeki gaz kaçağını ölçmek için yapılacak testler birkaç gün sürecek. Test sonuçlarına göre kullanım amaçlı gaz akışının açıklanan tarihten önce de başlayabilir. Peki Türkiye hangi ülkeden ne kadar doğalgaz alıyor?