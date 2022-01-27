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İran’dan test amaçlı gaz akışı başladı! Peki Türkiye hangi ülkeden ne kadar doğalgaz alıyor?

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Giriş: 27.01.2022 15:26
Güncelleme:27.01.2022 15:26
İran'dan Türkiye'ye test amaçlı gaz akışı başladı. Sistemdeki gaz kaçağını ölçmek için yapılacak testler birkaç gün sürecek. Test sonuçlarına göre kullanım amaçlı gaz akışının açıklanan tarihten önce de başlayabilir. Peki Türkiye hangi ülkeden ne kadar doğalgaz alıyor?

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