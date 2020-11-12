İnternet sitelerindeki indirim tuzaklarına dikkat!

İnternet sitelerindeki indirim adı altında yapılan tuzaklar konusunda Aydın Ağaoğlu A Haber canlı yayınında tüketicileri uyardı. Büyük firmalarını yalancı indirim günleri düzenleyerek vatandaşlara daha önceden aynı fiyata sattığı ürünü sözde indirimlerle yüzde 50 oranında indirim yapılmış gibi sattığı tespit edildi. Ağaoğlu, bu yalancı indirimler konusunda vatandaşların tespit ettikleri halde şikayet haklarının olduğunu söyledi.