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İngiliz ekonomi yazarı Mcrae A Haber’e konuştu: Türk ekonomisi uzun vadede kazançlı çıkacak

A Haber
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Giriş: 29.10.2021 14:52
Avrupa'da hızla yükselen enerji fiyatları yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Peki Avrupa krizler zincirine nasıl sürüklendi? Ödüllü İngiliz ekonomi yazarı Hamish Mcrae, A Haber'e konuştu. Avrupa ekonomisini bekleyen zorluklara işaret eden Mcrae, "Avrupa Birliği, enerji politikalarında hatalar yaptı." dedi. İşte özel röportajdan öne çıkanlar…
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