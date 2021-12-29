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İndirimler göstermelik mi? Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu: İndirimler başladı ama…

A Haber
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Giriş: 29.12.2021 14:17
Zincir marketlerden bir kısmı indirim yapma kararı aldı. Zincir marketler yeterli indirimi yaptı mı? İndirim tüm ürünlere yansıtıldı mı? Etiketler neden çıktığı gibi düşmüyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, canlı yayında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bize her gün yüzlerce etiket fotoğrafı geliyor. Başladı indirimler ama temel gıda ürünlerinde henüz ciddi bir indirim görmedi tüketici." şeklinde konuştu.
Zincir marketlere seslendi ZİNCİR MARKETLERE SESLENDİ

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