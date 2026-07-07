Trump'ın CAATSA çıkışı sonrası dikkat çeken değerlendirme! Başbuğ: Türkiye masayı değiştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ve KAAN için F-110 motorlarına ilişkin mesajları, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, Trump'ın "CAATSA konusu kapandı" açıklamasının Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyenin sonucu olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlayabileceğini söyledi.