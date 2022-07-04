04 Temmuz 2022, Pazartesi
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İlave zam yapılacak mı? Emekli ve memurların zam oranı ne oldu? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı
Son dakika haberi... 6 aylık enflasyon rakamı açıklandı. Maaş zamları belli oldu. Memur ve emeklisi yüzde 41,69; Bağkur emeklisi 42,35 zam alacak. Peki ilave zam gelir mi? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.