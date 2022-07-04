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Haberler Galeri İlave zam yapılacak mı? Emekli ve memurların zam oranı ne oldu? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

İlave zam yapılacak mı? Emekli ve memurların zam oranı ne oldu? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

Son dakika haberi... 6 aylık enflasyon rakamı açıklandı. Maaş zamları belli oldu. Memur ve emeklisi yüzde 41,69; Bağkur emeklisi 42,35 zam alacak. Peki ilave zam gelir mi? Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 04.07.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 04.07.2022 12:36
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İlave zam yapılacak mı? Emekli ve memurların zam oranı ne oldu? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

Enflasyon rakamları açıklandı. SSK ve Bağkur emeklisinin enflasyon farkı yüzde 42,35 oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İlave zam yapılacak mı? Emekli ve memurların zam oranı ne oldu? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

TEMMUZ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Haziran ayı enflasyonu yüzde 4,95

Yıllık enflasyon yüzde 78,62

Memur ve memur emeklisi zammı yüzde 41,85

SSK ve Bağkur emeklisi zammı yüzde 42,35

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İlave zam yapılacak mı? Emekli ve memurların zam oranı ne oldu? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

En düşük memur maaşı 9 bin 119 TL, emekli memur maaşı 6 bin 85 TL oldu.

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İlave zam yapılacak mı? Emekli ve memurların zam oranı ne oldu? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

En düşük SGK emeklisi maaşı 4 bin 687 TLoldu.

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İlave zam yapılacak mı? Emekli ve memurların zam oranı ne oldu? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

İLAVE ZAM OLACAK MI?

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;