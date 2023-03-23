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İKRAMİYE için NET RAKAM verdi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte enflasyon, refah payı ve taban maaş formülü

A Haber
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Giriş: 23.03.2023 09:51
Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm formülleri anlattı. Net rakam verdi. İşte detaylar...
İkramiye için net rakam verdi İKRAMİYE İÇİN NET RAKAM VERDİ

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