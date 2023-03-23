İKRAMİYE için NET RAKAM verdi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte enflasyon, refah payı ve taban maaş formülü

Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Taban maaşı artışı diğer maaşlara da yansır mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm formülleri anlattı. Net rakam verdi. Ekonomist Muhammet Bayram da değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...