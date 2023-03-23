23 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İKRAMİYE için NET RAKAM verdi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte enflasyon, refah payı ve taban maaş formülü

İKRAMİYE için NET RAKAM verdi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte enflasyon, refah payı ve taban maaş formülü

Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Taban maaşı artışı diğer maaşlara da yansır mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm formülleri anlattı. Net rakam verdi. Ekonomist Muhammet Bayram da değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 11:34
  • 1
  • 35
İKRAMİYE için NET RAKAM verdi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte enflasyon, refah payı ve taban maaş formülü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak." ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 35
İKRAMİYE için NET RAKAM verdi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte enflasyon, refah payı ve taban maaş formülü

Gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. Yeni bir asgari ücret artışı olacak mı? Bütün emekliler 2 bin TL zam mı alacak? Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kaç TL olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm formülleri anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 35
İKRAMİYE için NET RAKAM verdi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte enflasyon, refah payı ve taban maaş formülü

Geçen sene Temmuz ayında 3.500 TL'ye çıkarılmıştı Ocak'ta da 5.500 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl açısından baktığımız zaman Temmuz'da olabileceğini düşünüyorduk ama erkene çekti Sayın Cumhurbaşkanı ve o müjdeyi verdi.

  • 4
  • 35
İKRAMİYE için NET RAKAM verdi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte enflasyon, refah payı ve taban maaş formülü

Hele milyonlarca EYT'linin daha maaşı hesaplanırken bu müjdenin gelmesi güzel oldu. Onların en düşük maaşına 2 bin TL'lik artış da gelmiş oldu. EYT'lilerin de taban maaşı 7.500 TL'ye çıkmış oldu. Herhalde bir kararname ile bu açıklanacak.

  • 5
  • 35
İKRAMİYE için NET RAKAM verdi! Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte enflasyon, refah payı ve taban maaş formülü

Burada taban maaşınız esas sizin kök maaşınız kaç TL ise onun üzerine yapılan zam yapılıyor o zam yapıldıktan sonra maaş 7.500 TL'ye yani en düşük maaşa tamamlanıyor.