27 Ekim 2021, Çarşamba
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İkinci emeklilik nasıl olur? Çifte emeklilik büyüyor! İşte şartlar ve teşvikler...
Son dakika emeklilik haberleri... Çalışanlara ikinci emeklilik imkanından yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? 10 yıl sistemde kalarak ikinci emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz. Peki nasıl başvurulur? Şartları neler? Hangi teşvikler var? BES'te teşvikler neler? Çocuklar için emeklilik fırsatının detayları neler? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.