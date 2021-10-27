İkinci emeklilik nasıl olur? Çifte emeklilik büyüyor! İşte şartlar ve teşvikler...
Son dakika emeklilik haberleri... Çalışanlara ikinci emeklilik imkanından yararlanmak için ne yapmak gerekiyor? 10 yıl sistemde kalarak ikinci emeklilik hakkına sahip olabilirsiniz. Peki nasıl başvurulur? Şartları neler? Hangi teşvikler var? BES'te teşvikler neler? Çocuklar için emeklilik fırsatının detayları neler? Ayrıntıları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile biz tamamlayıcı emekliliği götürüyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bize sağladığı emekliliğin dışında BES sistemi var.
AVANTAJLARI NELER?
Bu çok daha avantajlı bir sistem hele şimdi sigortalı gençler için. Şimdi sigortalı olan ya da 2000 yılından sonra işe girmiş olan bir genç erkekse 60 kadınsa 58 yaşında ve 7 bin gün yaklaşık 20 yılda çalışarak emekli oluyor. Ama burada 56 yaş ve 10 yıl size yetiyor sistemde kalmanız.
Dolayısıyla 2000 yılından sonra işe girmiş birisi SGK'dan emekli olmadan BES'ten emekli olabilecek daha sonra ikinci emekliliği de gelecek.
ÇİFTE EMEKLİLİK BÜYÜYOR
- 18 YILDA BES FON 181,3 MİLYAR LİRA OLDU
- OTOMATİK KATILIM BÜYÜKLÜĞÜ 14,8 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
- TOPLAM BİRİKİM 196,2 MİLYAR LİRA OLDU
- KATILIMCI SAYISI 6 MİLYON 995 BİN 897 OLDU
- OTOMATİK KATILIMDAKİ ÇALIŞAN SAYISI 6 MİLYON 123 BİN 781
KİMLER YARARLANABİLİR?
- HERHANGİ BİR İŞYERİNDE ÇALIŞANLAR
- KENDİ ADINA PRİM ÖDEYEN VERGİ MÜKELLEFLERİ
- EV KADINLARI
- 18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR
- İŞSİZLER
NASIL BAŞVURULUR?
- 45 YAŞ ALTI ÇALIŞANLAR OTOMATİK KATILIR
- DİĞER SİGORTALILAR BİR ŞİRKETE BAŞVURUR
- İLK ÖDEME YAPILARAK SİSTEM BAŞLATILIR
ŞARTLAR NELER?
- BELLİ PERİYOTLARLA PRİM ÖDEMEK
- 10 YIL SİSTEMDE KALMAK
- 56 YAŞINI DOLDURMAK
HANGİ TEŞVİKLER VAR?
- HER KATILIMCIYA %25 KATILIM PAYI
- OTOMATİK KATILIMDA 1000 TL ÖDEME
- EMEKLİLİK ZAMANINDA %5'LİK KATKI
ÇOCUKLARA EMEKLİLİK FIRSATI
- 18 YAŞ ALTINA BES 3 AYINI DOLDURDU
- 3 AYDA 50 BİN ÇOCUK SİSTEME GİRDİ
- 18 YAŞ ALTI FON BÜYÜKLÜĞÜ 44 MİLYON TL OLDU
- ÇOCUKLARA DEVLET KATKISI 3 MİLYON LİRAYI AŞTI
BEBEKLER SİSTEMDE
- 1 YAŞ ALTI SÖZLEŞME ORANI %7
- 1 YAŞ ALTI FON BÜYÜKLÜĞÜ ORANI %4
- 10 YAŞ ALTI SÖZLEŞME ORANI %70
- 10 YAŞ ALTI FON BÜYÜKLÜĞÜ ORANI %54
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