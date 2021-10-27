İkinci emeklilik nasıl olur? Çifte emeklilik büyüyor! İşte şartlar ve teşvikler...

AVANTAJLARI NELER?

Bu çok daha avantajlı bir sistem hele şimdi sigortalı gençler için. Şimdi sigortalı olan ya da 2000 yılından sonra işe girmiş olan bir genç erkekse 60 kadınsa 58 yaşında ve 7 bin gün yaklaşık 20 yılda çalışarak emekli oluyor. Ama burada 56 yaş ve 10 yıl size yetiyor sistemde kalmanız.