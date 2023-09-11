Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56'ya inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar

Yeni emeklilik sistemi geliyor. Çalışanın kıdem tazminatı garanti olacak, emeklilik yaşı düşecek. Peki yeni emeklilik modeli nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN