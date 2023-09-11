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Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56'ya inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 10:11
Güncelleme:11.09.2023 10:29
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Çalışanın kıdem tazminatı garanti olacak, emeklilik yaşı düşecek. Peki yeni emeklilik modeli nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
Emeklilikte yeni dönem EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

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