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Haberler Galeri Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56'ya inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar

Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56'ya inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar

Yeni emeklilik sistemi geliyor. Çalışanın kıdem tazminatı garanti olacak, emeklilik yaşı düşecek. Peki yeni emeklilik modeli nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem, öte yandan yeni kıdem tazminatı hesaplaması da yaptı.

A Haber
Giriş Tarihi: 11.09.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023 11:12
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Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56’ta inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar

Primlere devlet katkısı, çalışanın kıdem tazminatına garanti... Emeklilik sistemi yenileniyor.

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Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56’ta inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar

Herkes çift emekli maaşı alacak, emeklilik yaşı 56'ya inecek. Peki detaylar neler? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalar;

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Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56’ta inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK NE DEMEK?

Tamamlayıcı emeklilikten kasıt şu aslında devletin sunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kaynaklı bir emeklilik sistemimiz var zaten kamunun sunduğu.

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Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56’ta inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar

Onun yanında ikinci bir emeklilikten bahsediyoruz. Bu ikinci emeklilik dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı şekillerde uygulanıyor. Kimi ülkelerde mesleklere göre uygulanıyor.

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Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56’ta inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar

ÖRNEKLER

Bizde de ona benzer sistemler var banka sandıkları gibi OYAK sistemi gibi böyle mesleki tamamlayıcı emeklilikler var. Bazı ülkelerde de bizdekine benzer bireysel emeklilik sistemi gibi sistemler var. Bizde de şu anda bireysel emeklilik sistemi var.