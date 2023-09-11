HaberlerGaleriHerkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56'ya inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar
Herkes çift emekli maaşı alacak! Emeklilik yaşı 56'ya inecek... İşte tamamlayıcı emeklilikte detaylar
Yeni emeklilik sistemi geliyor. Çalışanın kıdem tazminatı garanti olacak, emeklilik yaşı düşecek. Peki yeni emeklilik modeli nasıl işleyecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı. Erdem, öte yandan yeni kıdem tazminatı hesaplaması da yaptı.