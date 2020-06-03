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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan banka genel müdürleri ile kritik görüşme | Video

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Giriş: 03.06.2020 17:24
Güncelleme:03.06.2020 17:24
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri ile görüşüyor. Toplantıda, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik gelişmeler ve bankacılık sektörüyle ilgili gelişmeler ele alınacak. Özellikle kamu bankalarının başlattığı kredi kampanyalarına, özel bankaların da destek vermesi üstünde durulacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, banka yöneticileri bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre Bakan Albayrak kamu bankaları ile 10 özel bankanın genel müdürleriyle Ankara'da görüştü.

Toplantıda, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik gelişmeler ve bankacılık sektörüyle ilgili gelişmeler ele alınacak. Özellikle kamu bankalarının başlattığı kredi kampanyalarına, özel bankaların da destek vermesi üstünde duruldu.

Ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son dönemde uygulamaya koyduğu düzenlemeler de görüşmede ele alındı.

Özellikle mayıs ayından itibaren uygulanan aktif rasyosu başta olmak üzere hayata geçirilen diğer düzenlemelerin bankalara ve ekonomiye etkisi masaya yatırıldı.

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