24 Şubat 2022, Perşembe
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Hazine ve Maliye Bakanlığı’dan Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama
Son dakika haberi... Piyasalarda aşırı oynaklık yaratan Rusya Ukrayna Savaşı konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı`ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir" denildi. A Haber editörü Özkan Özcan detayları aktardı.