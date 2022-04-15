15 Nisan 2022, Cuma
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den önemli açıklamalar: Kur stabil hale geldi
Son dakika haberi... Samsun'da İş Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonun üstesinden geleceğiz" diyerek, "Kur stabil hale geldi. Bizim özgüvenimiz yüksek, ne yaptığımızı biliyoruz" dedi. "Şişirilen fiyatlar ortadan kalkacak" diyen Bakan Nebati, "Stokçuluk, fahiş fiyat gibi sorunların üstüne gideceğiz." açıklamasında bulundu.