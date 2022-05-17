Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon ve büyüme mesajı: Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Kurulu`nda enflasyon ve büyüme üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Nebati, "Tüm dünya son 40 yılın en yüksek enflasyon oranları ile karşı karşıya. Enerji, artan emtia fiyatları, taşımacılık maliyetleri tüm dünyada enflasyonun rekor seviyelere ulaşmasına neden oluyor" dedi.

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