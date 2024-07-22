Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş açıklama: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43'e düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını yayınladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcının yanıtlarıyla oluşturulan sonuçlarda yıl sonu dolar kuru beklentisi Temmuz anketinde 37,37 TL oldu. Diğer yandan enflasyon tahmini de açıklanırken Bakan Mehmet Şimşek dezenflasyon sürecinin önümüzdeki aylarda daha da belirginleşeceğini vurguladı.

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