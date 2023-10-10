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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten A Haber'e özel açıklamalar! Türkiye’ye hangi yeni yatırımlar yapılacak?

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Giriş: 10.10.2023 12:15
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber ekranlarında katıldığı canlı yayında ekonomide atılacak adımlara yönelik açıklamalarda bulundu.
Mehmet Şimşek’ten A Haber’e özel açıklamalar!
Mehmet Şimşek'ten A Haber'e özel açıklamalar!
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