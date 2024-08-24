24 Ağustos 2024, Cumartesi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa haberlerine isyan etti
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa ettiği yönünde kasıtlı yapılan algı operasyonuna isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte, "İstifa etmedim, dolaşıma sokulan senaryolar doğru değildir" diyen Bakan Şimşek, ekonomideki son gelişmeleri anlattı.