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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa haberlerine isyan etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa haberlerine isyan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 10:29
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa ettiği yönünde kasıtlı yapılan algı operasyonuna isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla birlikte, "İstifa etmedim, dolaşıma sokulan senaryolar doğru değildir" diyen Bakan Şimşek, ekonomideki son gelişmeleri anlattı.
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Bakan Şimşek istifa haberlerine isyan etti
Bakan Şimşek istifa haberlerine isyan etti
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