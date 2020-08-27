Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "vergi hizmet için kullanılıyor" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vergiler hakkında açıklama yaptı. Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. Faiz ekonomisinden hizmet ekonomisine geçiş budur" ifadelerine yer verdi.