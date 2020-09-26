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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.