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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı

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Giriş: 26.09.2020 18:22
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı
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