Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan vatandaşa tam destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ''Türkiye için varız. 200 günde devreye aldığımız paketler; İstikrar Kalkanı Paketi, Esnaf Destek Paketi, İş'e Devam Desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Temel İhtiyaç Desteği. Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.