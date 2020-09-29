Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak" paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerine yer verdi.