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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak" paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerine yer verdi.