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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak" paylaşımı

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Giriş: 29.09.2020 20:59
Güncelleme:29.09.2020 21:03
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!" ifadelerine yer verdi.
Ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak
"Ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak"
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