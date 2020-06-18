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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan ilk mesaj! Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in en büyük ortağı oldu | Video

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Giriş: 18.06.2020 13:53
Güncelleme:18.06.2020 14:02
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell’in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." dedi. Öte yandan Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, "Turkcell'in 15 yıllık hissedarlık düğümünü, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşmayla çözdük." açıklamasını yaptı.
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