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18.04.2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak video paylaşıp bu mesajı verdi: Vatandaşımızın yanında dimdik duracağız | Video

Twitter hesabından #BirlikteBaşaracağız etiketiyle video paylaşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız." diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından #BirlikteBaşaracağız etiketiyle bir video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "Esnaf kardeşimiz İsmet Selvi'nin de dediği gibi el ele, omuz omuza vererek bu dönemi geride bırakacağız. Devlet olarak tüm imkanlarımızla esnafımızın, sanayicimizin, vatandaşımızın yanında dimdik duracağız." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakan Albayraktan esnaf ve sanayicilere desteklerle ilgili açıklama HAZİNE VE MALİYE BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF VE SANAYİCİLERE DESTEKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

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