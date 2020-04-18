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Hazine ve Maliye Bakan Albayrak'tan esnaf ve sanayicilere desteklerle ilgili açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK AÇIKLADI! ESNAF VE SANAYİCİLERE BÜYÜK DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı , "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL'ye ulaştı." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, esnafa tahsis edilen finansmanın Kart ile 10 milyar 836 milyon liraya, sanayiciye sağlanan desteğin de 59 milyar 62 milyon liraya ulaştığını belirtti.

HIZ KESMİYORUZ
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, kamu bankaları ile esnafa ve sanayiciye sağlanan desteklerde hız kesmediklerini ifade etti.

Albayrak, "Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyon liraya, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon liraya ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakan Albayrak'tan esnaf ve sanayicilere desteklerle ilgili açıklama |Video HAZİNE VE MALİYE BAKAN ALBAYRAK'TAN ESNAF VE SANAYİCİLERE DESTEKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA |VİDEO

BÜYÜK DESTEK
Albayrak'ın paylaşımında sağlanan desteklere yönelik diğer rakamlar da yer aldı. Buna göre, Esnaf Destek Paketi'ni talep eden firma sayısı 501 bin 450, kredi tahsis edilen esnaf sayısı 335 bin 721, kredi tahsis tutarı 8 milyar 156 milyon lira oldu. Paraf Ticari Kart'a yönelik 138 bin 64 talep gelirken 126 bin 665 tahsis yapıldı ve 2 milyar 680 milyon liralık tahsis gerçekleşti.

İş'te Devam Desteği'ne 92 bin 469 firma başvururken, kredi tahsisi yapılan firma 66 bin 903 oldu. Kredi tahsisi yapılan firmaların 64 bin 183'ü küçük ve orta boy işletmelerden oluştu.

Paketten yararlanan sektörlerin başında yüzde 36,8 oranıyla imalat sanayi gelirken, bunu yüzde 32,8'le ticaret izledi.

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