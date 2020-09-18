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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye

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Giriş: 18.09.2020 15:40
Güncelleme:18.09.2020 15:54
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından OECD tahminlerini paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz." ifadelerini kullandı.

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