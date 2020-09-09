Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hangi oyunları bozdu? İşte yerli ve yabancı lobileri kızdıran tablo

Pandemi döneminde kendilerini süper güç olarak ifade eden ülkeler ekonomik olarak darbe alırken Türkiye bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bundan rahatsızlık duyan yerli ve yabancı lobiler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Türkiye dev ekonomileri geçerken Bakan Albayrak neden hedef alındı? Neden rahatsızlık duydular? Bakan Albayrak hangi oyunları bozdu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

Pandemi döneminde kendilerini süper güç olarak ifade eden ülkeler ekonomik olarak darbe alırken Türkiye bu dönemde diğer ülkelerden pozitif ayrıştı. Bundan rahatsızlık duyan yerli ve yabancı lobiler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef aldı. Türkiye dev ekonomileri geçerken Bakan Albayrak neden hedef alındı? Neden rahatsızlık duydular? Bakan Albayrak hangi oyunları bozdu? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

NEDEN RAHATSIZ OLUYORLAR?

*Türkiye niçin pandemiden en az etkilenen ülke oldu da salgında sırtı yere gelmedi?

*Bütün dünya ekonomileri küçülürken Türkiye ekonomisi V tipi toparlanmayı nasıl başardı?

*Türkiye'de niçin yüksek faiz, yüksek kur ve yüksek enflasyon çarkına izin verilmiyor?

*Türkiye niçin ithalata ve yüksek faize dayalı bir ekonomik modelden yerli ve milli üretime dayalı ihracat odaklı bir ekonomik modele geçti?

*Türkiye niçin Londra'nın IMF'nin dünya Bankası'nın emrinde değil?



*Türkiye niçin IMF'den kredi almıyor?

GÜVEN ARTIYOR ÇARKLAR HIZLANIYOR! İŞTE KIZDIRAN TABLO

TÜRKİYE DEV EKONOMİLERİ GEÇTİ