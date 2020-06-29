Twitter hesabından Ekonomi Güven Endeksi'ndeki hızlı yükselişi değerdiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter hesabından Ekonomi Güven Endeksi'ndeki hızlı yükselişi değerlendirdi.

Bakan Albayrak paylaşımında "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşallah." ifadelerini kullandı.