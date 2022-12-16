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Havadan karaya ilk süpersonik füzeyi Akıncı fırlattı: Hedefe tam isabet!

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Giriş: 16.12.2022 22:38
Baykar'a ait Akıncı TİHA'dan ateşlenen ve Roketsan tarafından üretilen, Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230-iHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu. Etkili menzili 20 kilometre ile 150 kilometre arası olan TRG-230-İHA füzesi, hedefe nokta vuruş hassasiyetiyle ulaşıyor.
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