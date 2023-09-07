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Halka arzlara yoğun ilgi! Yatırımcılar borsada hangi sektörlere yöneliyor? Borsa OVP'ye nasıl tepki verdi?

A Haber
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Giriş: 07.09.2023 12:22
Orta Vadeli Program açıklandı. Borsa açıklanan programa nasıl tepki verdi? Borsada yükseliş sürecek mi? Hangi seviyeler takip ediliyor? BIST 100 endeksinde hedef ne? Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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