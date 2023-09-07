Halka arzlara yoğun ilgi! Yatırımcılar borsada hangi sektörlere yöneliyor? Borsa OVP'ye nasıl tepki verdi?

Orta Vadeli Program açıklandı. Borsa açıklanan programa nasıl tepki verdi? Borsada yükseliş sürecek mi? Hangi seviyeler takip ediliyor? BIST 100 endeksinde hedef ne? Stratejist Mustafa Aşkın, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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