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Gözler Merkez Bankası'ndaydı! Yılın ilk faiz kararı belli oldu

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Giriş: 25.01.2024 14:18
Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına karına kilitlenmişti. Ekonomide haftanın en önemli bekleyişi sona erdi ve Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.
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