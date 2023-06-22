22 Haziran 2023, Perşembe
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Gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar! Evleneceklere faizsiz uzun vadeli kredi imkanı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan MKYK toplantısında Meclis gündemi ele alındı. Toplantıda Başkan Erdoğan, Meclis'te yeni dönemde gündeme gelecek konuların başında gençlere verilen vaatlerin olduğunu vurguladı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi. Faruk Erdem, “AK Parti beyannamesinde gençler için özel başlıklar var telefon ve bilgisayar gibi. Burada vergi muafiyeti ‘Yüksek Öğrenim’deki gençlere gelecek. Yine beyannamede evleneceklere diyor burada bir yaş sınırı konulmamış. Tabi burada Aile ve Gençlik Bankası’nın kurulması gerekiyor. Bu bankanın gelirleri de Karadeniz’de bulunan gazdan ve Gabar’da çıkarılan petrolden gelecek. Bu dijital bir banka olacak.” dedi.