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Geçmişten bugüne Kömürhan Köprüsü

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Giriş: 26.09.2021 16:03
Adına türküler yazılan ve 16 kenti birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü 2 Ocak 2021'de hizmete açıldı. Kendi grubunda dünyanın 4. büyük projesi unvanını taşıyan köprü, tasarımından inşasına kadar her şeyiyle de yüzde 100 yerli olma özelliği taşıyor. İşte köprünün bölge ulaşımına sunduğu katkıla ve hikayesi...
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Geçmişten bugüne Kömürhan Köprüsü
Geçmişten bugüne Kömürhan Köprüsü
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