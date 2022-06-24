GAP ile 719 bin dekar alan suya kavuştu! GAP Güneydoğu Anadolu için önemi ne?

Güneydoğu Anadolu Projesi sayesinde 719 bin 690 dekar alan suya kavuştu. Diyarbakır’da sulama sezonu 15 Nisan’da başladı, sulu tarım ile 4 milyar 318 milyon TL katkı sağlandı. Peki GAP önemi ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Diyarbakır Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç değerlendirdi.

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