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GAP ile 719 bin dekar alan suya kavuştu! GAP Güneydoğu Anadolu için önemi ne?

A Haber
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Giriş: 24.06.2022 15:48
Güneydoğu Anadolu Projesi sayesinde 719 bin 690 dekar alan suya kavuştu. Diyarbakır’da sulama sezonu 15 Nisan’da başladı, sulu tarım ile 4 milyar 318 milyon TL katkı sağlandı. Peki GAP önemi ne? Gelişmeleri A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan Diyarbakır Sulama Birliği Başkanı Oktay Kılıç değerlendirdi.
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