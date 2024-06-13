Fed'in kararı piyasalara nasıl yansıdı? Fed'in kararı altına nasıl etkiledi?

ABD Merkez Bankası Fed faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu. Peki, Fed'in faiz kararından sonra altın ve döviz ne yönde seyredecek? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.

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