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Fed'in kararı piyasalara nasıl yansıdı? Fed'in kararı altına nasıl etkiledi?

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 13.06.2024 11:48
ABD Merkez Bankası Fed faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu. Peki, Fed'in faiz kararından sonra altın ve döviz ne yönde seyredecek? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan altın ve para piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol anlattı.
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