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FED faizi sabit tuttu! Art arda 7 toplantıda faiz oranı değişmedi

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.06.2024 19:41
ABD Merkez Bankası Faizi, 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu. Peki, FED'in faiz kararından sonra altın ve döviz ne yönde seyredecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol detaylar A Haber’de anlattı.
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