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Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü

Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.09.2024 22:42
Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.
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