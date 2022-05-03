FED 4 Mayıs’ta kararını verecek

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın 4 Mayıs'ta açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Her ne kadar Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının bu ay planlanmış toplantısı bulunmasa da FED'in alacağı kararlar para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön verecek.

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