03 Mayıs 2022, Salı
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FED 4 Mayıs’ta kararını verecek
Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın 4 Mayıs'ta açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Her ne kadar Avrupa, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının bu ay planlanmış toplantısı bulunmasa da FED'in alacağı kararlar para politikalarında sıkılaşma ivmesine yön verecek.