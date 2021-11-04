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Fazla ücretin iadesi mümkün mü? Fahiş fiyatlar mahkemeye taşınabilir mi?

A Haber
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Giriş: 04.11.2021 15:44
Güncelleme:04.11.2021 15:50
Tüketicilerin hakları neler? Ceza kesilen zincir marketlere tüketiciler dava açabilir mi? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Tüketiciler, Rekabet Kurulu'nun ceza kestiği zincir marketlere dava açabilecek. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

Ağaoğlu, "Bu mümkün. Geçmişte 12 banka ile ilgili de benzer bir durum yaşamıştık. Rekabet Kurumu 1 milyon 116 bin TL ceza kesmişti. O dönemde kredi kullananlar yüksek faiz uygulaması nedeniyle haklarını talep etmişlerdi." ifadelerini kullandı.

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Ağaoğlu, dava açabilmek için fişlerin elinde olması gerektiğini ve o dönemde diğer marketlerde fahiş fiyat olduğunu gösteren bir göstergeye ihtiyaç duyulduğunu belirti.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 57. maddesine göre, kanuna aykırı davrananların, bu işten zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecbur.

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