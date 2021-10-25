25 Ekim 2021, Pazartesi
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Faiz indirimi geldi mi? Konutta faiz oranı ne kadar oldu? İşte Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası kredi faiz oranları
Merkez Bankası'nın 2 puanlık faiz indiriminin ardından kamu bankaları harekete geçti. 3 kamu bankası kredi faizlerinde 2 puanlık indirime gitti. Detayları A Para Ankara Haber Müdürü Murat Ovucu anlattı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında tüm ayrıntıları aktardı.